 

Шесть пловцов сборной Польши покинули Олимпиаду в Токио из-за ошибки в заявке

18.07.2021, 22:42, Новости дня
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В документах перепутали необходимые стандарты в квалификационной заявке, поэтому спортсменам пришлось вернуться домой сразу по прибытии в Токио. 

Издание Swim Swam назвало имена пловцов, это Алисия Чурж, Бартош Пищорович, Александра Полянская, Матеуш Чованец, Доминика Коссаковска и Ян Холуб. Сначала их включили в список выступающих Олимпиаде в качестве пловцов эстафеты. Они отправились в Токио в составе польской команды из 23 человек.

После инцидента Польской федерации плавания заявила о 17 спортсменах, которые будут участвовать в Олимпийских играх. Президент федерации Павел Сломинский извинился за ошибку перед спортсменами и подчеркнул, что таких ситуаций в будущем не возникнет.

Некоторые польские пловцы подписали письмо с просьбой немедленно подать в отставку Сломинскому и всему правлению организации из-за допущенной ошибки. 

В тексте указывается, что действия федерации привели к “беспрецедентному событию в истории польского спорта”. Польское плавание в глазах общественности и потенциальных спонсоров было выставлено на посмешище, считают спортсмены. 

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год.

Олимпиада в Токио 2020 года пройдет с 23 июля по 8 августа. Спортсмены уже начали прибывать в олимпийскую долину в Токийском заливе.

Всего в Играх примут участие около 11 тыс. спортсменов. Часть спортсменов решила не участвовать в соревнованиях из эпидемиологических соображений.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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