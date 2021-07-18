Во время первого погружения аппарат «Титан» получил новые снимки «Титаника»

Представителям компании OceanGate, которые трудились над создание глубоководного аппарата «Титан», удалось достичь поставленной цели. После многочисленных испытаний и неудач было совершено первое погружение и получены новые снимки легендарного «Титаника».

Фото сделали на месте кораблекрушения, произошедшего в Северной Атлантике, на глубине около четырех километров. В рамках первого погружения OceanGate запечатлел раму витража и части напольной плитки лайнера. В глубоководном аппарате спускались пять экспертов, которым удалось зафиксировать и другие обломки «Титаника».

Благодаря использованию лазерной и сонарной технологий, а также видео 4К, исследователи создали трехмерное изображение затонувшего корабля. По мнению специалистов, полное разложение корпуса «Титаника» произойдет спустя 40 лет. Обломки лайнера лежат на глубине 3750 метров. Данное погружение является первым, но в ближайшее время запланированы еще экспедиции к легендарному кораблю. При этом, речь также идет о коммерческой составляющей проекта. Все желающие смогут своими глазами увидеть «Титаник» и присоединиться к команде специалистов за 150 тысяч долларов. Ученые хотят погружаться к лайнеру ежегодно, чтобы понять, как быстро он разлагается, составить карту обнаруженных артефактов, а также изучить подводную жизнь в искусственном рифе на корабле.

Источник: planet-today.ru