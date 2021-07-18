 

Ученые: Источник коронавируса мог быть на фермах диких животных в Китае

18.07.2021, 22:38, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ученые считают, что для определения источника коронавируса необходимо изучить фермы диких животных, которые поставляют их на китайские рынки. Однако практически вся живность исчезла оттуда, поэтому сделать адекватные и достоверные выводы практически невозможно.
По словам владельцев ферм, поступил приказ от властей Китая «отпустить на волю, забить или продать всех диких животных». Их выращивали для нужд народной медицины, для употребления в пищу и с целью получения меха. Ученые согласны с тем, что были предприняты меры предосторожности, но это нужно было делать только после тестирования животных.

В результате поиск источника пандемии значительно осложнен. Этот факт вызывает недоверие у большей части представителей демократического мира по отношению к Китаю. Ученые, которые работают под началом ВОЗ, считают, что теперь невозможно понять, коронавирус распространился от летучих мышей или через других животных. Этот факт также означает, что повысится интерес к самой обсуждаемой версии – вирус просочился из Института вирусологии в Ухани.

Источник: info.sibnet.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.05 / Верховный суд: Россияне могут потребовать компенсацию от курящих соседей

20.08 / Скандалы: Английский юмор от Михаила Фридмана

24.07 / Мнение: Письмо: “Сказать ли об измене”

11.08 / Ученые: Древние гигантские крокодилы могли нападать на динозавров

19.02 / Скандалы: Затаившиеся драконы попались на Неве

04.09 / Представители Бритни Спирс впервые прокомментировали движение “Освободите Бритни”: “Это совсем не теория заговора”

18.02 / Мнение: О CoVID-19 – когда мы сможем вздохнуть спокойно?

17.07 / Биологи раскрыли главные механизмы старения и долголетия

20.04 / Мнение: «Про коллайдер в Дубне как единственное оружие России против Америки в войне за контроль сознания»

16.09 / Ирина Понаровская показала стройную фигуру в роскошном платье

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика