Ученые: Источник коронавируса мог быть на фермах диких животных в Китае

Ученые считают, что для определения источника коронавируса необходимо изучить фермы диких животных, которые поставляют их на китайские рынки. Однако практически вся живность исчезла оттуда, поэтому сделать адекватные и достоверные выводы практически невозможно.

По словам владельцев ферм, поступил приказ от властей Китая «отпустить на волю, забить или продать всех диких животных». Их выращивали для нужд народной медицины, для употребления в пищу и с целью получения меха. Ученые согласны с тем, что были предприняты меры предосторожности, но это нужно было делать только после тестирования животных.

В результате поиск источника пандемии значительно осложнен. Этот факт вызывает недоверие у большей части представителей демократического мира по отношению к Китаю. Ученые, которые работают под началом ВОЗ, считают, что теперь невозможно понять, коронавирус распространился от летучих мышей или через других животных. Этот факт также означает, что повысится интерес к самой обсуждаемой версии – вирус просочился из Института вирусологии в Ухани.

Источник: info.sibnet.ru