 

Биолог Нетесов оценил перспективу появления новых штаммов SARS-CoV-2

18.07.2021, 22:38, Разное
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Российский ученый-биолог Сергей Нетесов недавно дал интервью одному из отечественных изданий, в котором поделился своими соображениями о рисках возникновения новых штаммов коронавируса нового типа. Исследователь также спрогнозировал варианты реагирования на данную ситуацию медицинских служб.
Комментируя поднятую проблему, доктор биологических наук, представляющий Новосибирский государственный университет, заявил, что новые штаммы коронавируса еще будут появляться, и это неизбежно. Однако, по мнению Нетесова, данный процесс не должен вызывать больших страхов – главным в этом аспекте будет быстрота реагирования на метаморфозы патогена медиков. “Несмотря на то, что все существующие вакцины построены на первичном уханьском варианте вируса, они все равно защищают даже от индийского варианта дельта”, – добавил эксперт.

Впрочем, последнее заявление российского специалиста пока является лишь версией, так как официальных научных публикаций, однозначно подтверждающих эффективность старых вакцин против новых вариаций SARS-CoV-2, еще не было. К слову, авторитетные зарубежные компании AstraZeneca, Johnson&Johnson и Pfizer уже рассказали о ведении разработок вакцин против последних зарегистрированных штаммов коронавируса, и, по их расчетам, на завершение работ понадобиться лишь пару месяцев.

Источник: nsk.aif.ru



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