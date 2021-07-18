Журналистку «Ленты.ру» задержали в Москве

В центре Москвы задержали журналистку «Ленты.ру» Анастасию Завьялову, которая стала свидетельницей задержания женщины с ребенком, в процессе задержания журналистке нанесли травмы.

Инцидент произошел вечером 17 июля, Завьялова увидела, как на Чистых прудах правоохранители начали задерживать женщину с ребенком. После начала видеосъемки и в ответ на просьбу разъяснить ситуацию сотрудники 2-го специального полка полиции ГУ МВД РФ «попытались уклониться от попадания в кадр своих нагрудных знаков», а затем задержали Завьялову, информирует «Лента.ру».

В ходе задержания журналистку толкнули, ударили головой об стол, наступили на нее коленом и нанесли травму руки, утверждает издание. После того, как ее доставили в отдел, более шести часов ей не разъясняли суть претензий и не выдавали протокол об административном правонарушении.

В конечном итоге Завьялову обвинили по статье 20.1.2 КОАП («Мелкое хулиганство») и задержали до решения суда до понедельника.

Издание выразило возмущение произошедшим и потребовало тщательного расследования инцидента.