 

Смертность от наркотиков в России выросла на 60% на фоне пандемии

18.07.2021, 22:00, Разное
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В РФ смертности по причинам, связанным с наркотиками, на фоне пандемии коронавируса в 2020 году выросла на 60%, до 7316 человек, по сравнению с предыдущим годом. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.

В 2019 году от наркотиков в РФ умерли 4569 человек, согласно данным ведомства. В 2016–2018 годах по тема же причинам ежегодно умирали 4,4–4,8 тысячи человек.

К умершим от наркотиков Росстат относит:

скончавшихся от психических расстройств в результате злоупотребления наркотиками,

умерших от случайного отравления наркотиками или галлюциногенами,

скончавшихся от отравления наркотиками «с неопределенными намерениями, не классифицированного в других рубриках».

Всего, согласно данным Росстата, от внешних причин в прошлом году умерли почти 139,6 тысяч человек, на долю наркотиков приходится 5,2%. При этом от причин, связанных с алкоголем, по стране в 2020 году скончались 50,4 тысячи человек, что на 6,3% больше, чем в 2019-м.

РБК отмечает, что общее число зарегистрированных в РФ наркозависимых составляет 600 тысяч человек, однако в мае проект «Трезвая Россия» сообщал о примерно 5 млн. Последний объяснил, что это связано с тем, что «из десяти наркозависимых на официальном учете стоит всего один».

Источник: Новая газета



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