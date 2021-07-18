 

В России за прошлый год смертность от наркотиков выросла на 60%. Потребление водки тоже увеличилось

18.07.2021, 21:48, Новости дня
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В 2019 году этот показатель составлял 4569 человек. За период с 2016 по 2018 годы от наркотиков ежегодно умирали 4,4 – 4,8 тыс. человек, свидетельствуют данные Росстата.

От причин, связанных с алкоголем, в 2020 году в России умерли 50,4 тыс. человек, на 6,3% больше, чем в 2019-м. По данным американского Института измерения и оценки здоровья, психологическое влияние эпидемии коронавируса и карантинных ограничений могло привести к усугублению психических расстройств и повышенному употреблению алкоголя.

Потребление водки в России на душу населения в 2020 году выросло на 2%.

Контекст:

РБК со ссылкой на данные Управления ООН по наркотикам и преступности пишет, что в 2018 году показатели смертности в России из-за наркотиков были выше по сравнению с данными Росстата – 5331 человек  против 4445. Общее количество официально зарегистрированных наркозависимых в России составляет более 600 тыс. человек.

Всего от внешних причин в России в 2020 году умерли почти 139,6 тыс. человек, на долю наркотиков приходится 5,2%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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