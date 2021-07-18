 

В США три человека задохнулись в трейлере на фестивале кантри-музыки

18.07.2021, 21:48, Новости дня
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В том же трейлере обнаружили еще двух человек в критическом состоянии, их отправили в больницу.

Представители офиса шерифа рассказали, что об отсутствии связи с пятью 20-летними мужчинами заявил в службу экстренной помощи их друг. Полицейские отправились на место и обнаружили их в одном трейлере.

В полиции называют причиной трагедии “острое воздействие угарного газа”.

Предположительно отравление произошло из-за работы расположенного неподалеку от трейлера генератора.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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