В США три человека задохнулись в трейлере на фестивале кантри-музыки
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В том же трейлере обнаружили еще двух человек в критическом состоянии, их отправили в больницу.
Представители офиса шерифа рассказали, что об отсутствии связи с пятью 20-летними мужчинами заявил в службу экстренной помощи их друг. Полицейские отправились на место и обнаружили их в одном трейлере.
В полиции называют причиной трагедии “острое воздействие угарного газа”.
Предположительно отравление произошло из-за работы расположенного неподалеку от трейлера генератора.
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