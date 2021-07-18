 

У МакSим и Ксении Бородиной есть интересная связь через рождение старших дочерей

18.07.2021, 21:44, Разное
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Подписчики спросили у Ксении Бородиной в микроблоге Instagram, знакома ли она лично с певицей МакSим. Оказалось, что между знаменитостями существует интересная связь через рождение их старших дочерей.
По словам ведущей «ДОМа-2», они никогда не были подругами, но, когда встречались на мероприятиях, всегда болтали. Ксению Бородину тянуло к Марине Максимовой. Кроме этого, певица родила свою старшую дочь в день рождения телеведущей, а экс-супруга Омара Курбанова – дочь Марусю в день именин МакSим.

Ксения Бородина верит, что артистка сумеет побороть болезнь и выйдет из комы. Она гонит от себя плохие мысли и хочет, когда Марине Максимовой станет лучше, позвонить ей и поговорить лично. Как отметила в своем ответе телеведущая, она скажет, что МакSим – «самая сильная девочка на свете».

Также ведущей «ДОМа-2» фолловеры задали много вопросов по поводу личной жизни и развода. Ее даже обвинили в том, что Ксения Бородина «раздает советы», а не смогла сохранить свои два брака. На это знаменитость ответила, что не собирается жить с мужчиной «ради детей» или боясь общественного порицания.

Источник: terrnews.com



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