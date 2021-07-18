 

Ученые из Китая опровергли теорию искусственного происхождения коронавируса

18.07.2021, 21:44, Разное
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Более 20 ученых из Китая опубликовали совместную работу, в которой для опровержения теории искусственного происхождения коронавируса использовали аргумент «слепого часовщика». Они сравнили SARS-CoV, имевший место быть в 2003 году, с вирусом SARS-CoV-2.
По мнению ученых, коронавирус нового типа отлично адаптировался к человеческой популяции. Поэтому срок его адаптивного перехода от животного к людям должен быть длиннее, чем у предшественника. Аргумент «слепого часовщика» говорит о том, что подобный сдвиг мог случиться только с помощью проведения поэтапного отбора и еще до начала пандемии. Ученые убеждены, что SARS-CoV-2 не мог зародиться в городских условиях на рынке. Кроме этого, появление его в лаборатории с участием вирусологов еще более маловероятно.

В научной статье указано, что эволюция коронавирусной инфекции доказывает, что вирус передавался в этом регионе от животных к людям за сотни лет до начала пандемии. Для того, чтобы выявить источник SARS-CoV-2, нужно учесть длительный процесс, на протяжении которого происходили адаптивные изменения. Для того, чтобы в научном мире разработали эффективную стратегию противодействия COVID-19, нужно подходить к его появлению с научной точки зрения.

Источник: bigasia.ru



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