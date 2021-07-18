 

Индийские ученые: COVID-19 делает человека восприимчивым к развитию туберкулеза

18.07.2021, 21:44, Разное
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После проведения исследования индийские исследователи пришли к выводам, что COVID-19 делает людей более восприимчивыми к туберкулезу. Врачи рассказали о том, что в Индии отмечен рост этого заболевания среди пациентов, которые переболели коронавирусом.
Согласно данным ученых, распространенность туберкулеза 0,37-4%. Обе вирусные инфекции поражают, в первую очередь, легкие. Как для коронавируса, так и для туберкулеза характерны одышка, кашель и лихорадка. Однако у второго заболевания инкубационный период более длительный, а сама болезнь развивается медленнее.

Ученые сообщили, что пока им не хватает научной информации для того, чтобы определить взаимосвязь между этими болезнями. Согласно одной из гипотез индийских врачей, у пациентов могут быть бациллы туберкулезной палочки в «спящем режиме». Когда иммунная система человека ослабевает, они начинают активное размножение. Это может быть после терапии с помощью иммунодепрессантов, таких как стероиды.

Источник: rossaprimavera.ru



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