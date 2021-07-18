Бастрыкин поручил ходатайствовать о передаче дела со сбитыми детьми в СК

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил ГСУ СК направить ходатайство о передаче дела о сбитых москвичкой детях в органы СК.

«В связи с широким общественным резонансом, с целью тщательного установления всех обстоятельств произошедшего, председатель СК РФ поручил ГСУ СК РФ ходатайствовать перед надзорными органами о передаче из органов полиции в производство Главного следственного управления СК РФ уголовного дела по факту ДТП, приведшего к гибели малолетних детей», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее в прокуратуре Москвы заявляли, что законных оснований для изменения подследственности уголовного дела и изъятии его из органов полиции в настоящее время не имеется.

16 июля водитель иномарки сбила в Москве троих детей, переходивших дорогу вместе с двумя взрослыми по пешеходному переходу на улице Авиаторов на западе столицы. Пятилетний мальчик позже умер в больнице. За рулем Mazda находилась 18-летняя девушка, которая получила водительское удостоверение в 2020 году, по предварительным данным, она была в алкогольном опьянении. На следующий день Никулинский суд Москвы отправил девушку на два месяца под домашний арест.

После этого стало известно, что трехлетний ребенок, сбитый в числе трех других, умер в больнице.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему это ДТП вызвало возмущение среди политиков и в блогосфере, и какое наказание грозит автолюбительнице.