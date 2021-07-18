 

С россиян Андрусенко и Кудашева сняли обвинения в использовании допинга

18.07.2021, 21:36, Новости дня
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С российских пловцов Вероники Андрусенко и Александра Кудашева сняли обвинения в нарушении антидопингового законодательства, они смогут выступить на Олимпиаде в Токио.

«Мы, безусловно, рады, что у ребят будет возможность выступить на Олимпийских играх. И что особенно важно, обвинения сняты, никакого нарушения антидопингового законодательства не было. Их признали невиновными. Никаких ограничений, соответственно, нет тоже», – цитирует президента Всероссийской федерации плавания Владимира Сальникова РИА «Новости».

Он добавил, что теперь спортсмены смогут спокойно готовиться к Олимпийским играм.

В среду стало известно, что Андрусенко и Кудашев временно отстранены от соревнований на основании доказательств, предоставленных ВАДА и следующих из исследования данных, извлеченных из Московской антидопинговой лаборатории.

Андрусенко заявила, что новость о временном отстранении стала для нее шоком. Кудашев сообщал, что продолжает подготовку к соревнованиям.



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