 

Межафганские переговоры решено продолжить на высоком уровне

18.07.2021, 21:36, Новости дня
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Участники межафганских переговоров в Катаре решили продолжить их на высоком уровне для достижения соглашения, говорится в совместном заявлении сторон.

Главы делегаций правительства Афганистана и движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) уполномочили команды продолжать переговоры, передает РИА «Новости» со ссылкой на совместное заявление сторон.

Также стороны «согласились ускорить мирный процесс для преодоления текущей ситуации в стране». Они считают, что гражданская инфраструктура должна оставаться неприкосновенной, и важно избегать потерь среди гражданских, а также обеспечивать доставку гуманитарной помощи во все районы страны.

В Афганистане продолжается противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города на фоне вывода американских войск из страны. При этом президент США Джо Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. Эксперт в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «В такой ситуации с развернутыми знаменами с поля боя не уходят».

Ранее движение потребовало вывести американские войска из Афганистана. При этом президент республики Ашраф Гани не исключил начала в стране гражданской войны после ухода американских войск. В Сенате США предсказали захват Афганистана запрещенным в РФ террористическим движением «Талибан». Однако Кабул не стал просить Вашингтон задержать вывод американских войск.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поясняла, что российская сторона, контактируя с «Талибаном», выполняет резолюцию Совета Безопасности ООН, в которой талибы заявлены как участник межафганских переговоров.



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