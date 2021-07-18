Мнение: Почему я не баню инакомыслящих

Читатели настойчиво спрашивают, почему я не баню комментаторов с откровенно чуждой нам идеологией — тех, кого переубедить никакой надежды нет. Раньше особое раздражение публики вызывали креативные западники, пишущие о России с презрением, но в последние годы их место заняли сталинисты, глумящиеся над жертвами голода, коллективизации и репрессий.

Действительно, крайне неприятно читать шутки про крестьян, у которых молодое советское государство силой выбивало хлеб. Кажется, будто на другом конце интернета сидят какие-то инопланетяне, которые начисто лишены элементарной человеческой эмпатии.

На самом деле, разумеется, это обычные земляне, просто с другим набором знаний и убеждений. Как сказал классик, иногда люди делают вид, будто ты плохой человек, чтобы не чувствовать вину за зло, которое они тебе причинили. Сталинисты издеваются над жертвами репрессий, так как у них нет иного выбора — если они не будут навешивать вымышленные грехи на крестьян и «врагов народа», им придётся разлюбить Иосифа Виссарионовича и отказаться в итоге от своей идеологии.

Аналогичным образом наши западные друзья вынуждены голословно обвинять нас в отравлении Скрипалей и в бомбёжках Сирии. Если они признают, что Владимир Путин — нормальный политик, Россия — нормальное государство, а «ватники» — нормальные люди, им придётся тогда признать и вытекающие отсюда неприятные факты. Придётся признать, что значительная часть их жизни была ложью, и что они выбрали в конфликте сторону «плохишей». Пересматривать убеждения больно, и мы не можем ожидать от нормального человека, что он будет регулярно исправлять свою картину мира. Большинство предпочтёт отмахнуться от неудобных фактов или объявив их поддельными, или просто вывернув факты в свою пользу.

Из всего этого следует, что значительная доля комментаторов в интернете неправа, при этом им приходится вести себя по-скотски, чтобы защищать тем самым свои ложные убеждения. Как правило, таких комментаторов я отправляю в бан, так как они считают меня своим естественным врагом, и потому не могут долго воздерживаться от ругани в мой адрес. Вместе с тем, если комментатор ведёт дискуссию корректно, без переходов на личности, он может годами оставлять под постами реплики, вызывающие у меня и моих единомышленников самые неприятные чувства.

Во-первых, я не хочу «окуклиться», замкнувшись в информационном пузыре с приятными мне людьми. Посмотрите, к примеру, на блогеров, которые или банят за указания на ошибки, или принципиально не читают комментарии. Одни цитируют фальшивую реплику Анатолия Чубайса про «пусть вымрут 30 миллионов, они не вписались в рынок». Другие тиражируют миф про 146%. Третьи активно распространяют фейк про «2700 долларов к 2020 году».

Мои оппоненты тщательно проверяют факты, под лупой выискивают мельчайшие небрежности в аргументации. Эти добровольные корректоры позволяют мне и моим читателям видеть ситуацию выпуклой, без ретуши. Конечно, большая часть «возражений» не стоит времени, затраченного на их чтение, однако практически в каждом моём посте недоброжелатели всё же находят как минимум мелкие неточности. Если бы я банил инакомыслящих, я бы постепенно костенел в невежестве, а мой мозг зарастал бы паутиной мифов и суеверий.

Есть и вторая причина проявлять терпение. Нам всем следует хорошо помнить, что мы живём не в эльфийском саду с бабочками и единорогами, а в реальном мире. В этом мире есть люди, которые считают нас с вами врагами народа, и которые в своих мечтах грабят нас, высылают из страны, отправляют в лагеря, обвешивают данью в пользу своего государства или просто расстреливают у ближайшей стенки. Я могу забанить эти группы в своём блоге, однако я не могу лишить их, например, права голоса — особенно в том случае, когда представители этих групп живут за рубежом. Спасибо откровенным комментаторам, за последние 15 лет я лишился многих иллюзий относительно нашего общества. Носители чуждых идеологий регулярно рассказывают мне о своих планах на обустройство России. По этой причине я ценю нынешнюю стабильность и делаю максимум возможного, чтобы поддержать наше государство.

Теперь кратко про матерные перепалки между комментаторами, про взаимные оскорбления во время споров.

Было бы, конечно, здорово установить в блоге более жёсткую модерацию, банить не только за ругань в мой адрес, но и за ругань в адрес других пользователей. Вместе с тем пока что средний уровень культуры общения не позволяет задрать планку так высоко. Если я начну сурово реагировать на все ругательства, мне придётся забанить каждого второго комментатора, при этом первыми под молоток попадут как раз мои единомышленники, так как среди моих оппонентов годы модерации оставили только корректных и вежливых собеседников. Идти на такие жертвы я пока что не вижу смысла: на мой взгляд, уровень дискуссии от этого только упадёт.