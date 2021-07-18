Центробанк потратит часть золотовалютных резервов на стабилизацию цен на бананы и морковь

На фоне повышенной инфляции и резкого подорожания продуктов питания Банк России принял решение о поддержании цен на бананы и морковь.

Регулятор планирует продать валюту и драгоценные металлы на 500 миллиардов рублей, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке.

В ближайшее время ЦБ начнет валютно-товарные интервенции на Московской товарной бирже для создания долговременного дефляционного эффекта. В руководстве финансового регулятора заявили, что применят хорошо проверенную технологию, которая использовалась ранее при поддержке курса рубля.

– Мы приняли это решение по просьбе Михаила Владимировича Мишустина. Сегодняшнее положение угрожает стать критическим для многих отраслей страны и в первую очередь для сельского хозяйства. Бананы и морковь составляют значительную часть кормовой базы крупного рогатого скота. Да и наши граждане тоже употребляют эти продукты в пищу. С понедельника мы начинаем покупку ликвидной продукции для обеспечения наших обязательств перед правительством. Раньше мы выбрасывали запасы на укрепление национальной валюты, но со временем поняли, что в этом нет никакого смысла, потому что это как с санкциями. Сколько американцы захотят, столько доллар и будет стоить. В данном случае ситуация находится под нашим полным контролем и мы придем к плавному снижению цен, — заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Набиуллина не исключила также снижения ставки рефинансирования, что позволит россиянам брать выгодные потребительские кредиты. По прогнозам специалистов, после действий Центробанка курс моркови должен опуститься до 70 евроцентов за килограмм, а бананов до 80 евроцентов, соответственно.

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