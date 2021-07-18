 

Президента Бразилии выписали из больницы, он попал туда из-за 10-дневной икоты

18.07.2021, 20:54, Новости дня
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Его врач Антониу Маседо оценил состояние 66-летнего Болсонару как “действительно хорошее”. Находясь в больнице, Болсонару отдаленно решал государственные вопросы и вел хронику своей деятельности в социальных сетях.

Сам Болсонару заявил, что чувствует себя хорошо и вернется к работе в понедельник, 19 июля, отметило Reuters. Медики президента посоветовали ему соблюдать диету, но Болсонару сказал, что не обещает прислушаться к совету.

Бразильский лидер надеется, что через 10 дней сможет есть ребра, приготовленные на барбекю.

Контекст:

Здоровье президента Бразилии пошатнулось после нападения на него в 2018 году. Тогда Болсонару получил ножевое ранение в живот и потерял 40% крови. После ранения ему сделали несколько операций, отметило BBC News.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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