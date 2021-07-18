 

Афганистан отзывает дипломатов из Пакистана. В столице этой страны похитили и пытали дочь афганского посла

18.07.2021, 20:54, Новости дня
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Вместе с послом из пакистанской столицы Исламабада на родину отозвали высокопоставленных дипломатов. Их ранг и количество в МИД не уточнили.

Дипломаты вернутся в Пакистан после устранения всех угроз их безопасности, включая арест и суд над виновными в похищении.

МИД Пакистана назвал решение афганских властей “прискорбным и достойным сожаления”.

“Сообщение о похищении и нападении на дочь посла в Исламабаде расследуется и отслеживается на самом высоком уровне по указанию премьер-министра. Безопасность посла, его семьи, персонала посольства и консульства Афганистана в Пакистане усилили. Мы надеемся, что правительство Афганистана пересмотрит решение”, – говорится в сообщении.

Контекст:

Дочь посла Афганистана Силсилу Алихил удерживали более пяти часов, ее сильно избили, писало Associated Press со ссылкой на медицинский отчет. Она получила удары по голове, на ее запястьях и ногах были следы от веревки. Врачи подозревали, что у нее переломано несколько костей.

Отношения между Пакистаном и Афганистаном полны подозрений и неприязни, заметило Associated Press. Страны регулярно обвиняют друг друга в поддержке боевиков. Афганистан утверждает, что Пакистан отправляет воевать в Афганистан тысячи джихадистов и предоставляет убежище талибам.

Пакистан обвиняет Кабул в укрывательстве группировок “Техрик-е Талибан Пакистан”, пакистанского крыла “Талибана” и сепаратистской армии освобождения Белуджистана.

В Исламабаде находятся все дипломатические представительства, большинство из них расположены в хорошо укрепленном анклаве, пишет The Guardian. Афганская миссия находится за пределами этого анклава.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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