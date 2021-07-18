 

В результате стрельбы в Черкассах в больницу попали два человека – полиция

18.07.2021, 20:54, Новости дня
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Инцидент произошел на улице Дахновской в районе магазина “Лесной”.

“Предварительно установлено, что около 15.00 между тремя мужчинами […] возник конфликт. В этот момент один из них достал оружие и несколько раз выстрелил в сторону оппонентов”, – рассказал начальник регионального подразделения полиции Михаил Куратченко.

Двоих участников конфликта госпитализировали с повреждениями спины и головы, а стрелявшего, который пытался укрыться в лесу, полиция нашла с помощью служебных собак и задержала.

“Мы установили его личность. Это 48-летний местный житель. На месте, где произошло событие, мы изъяли несколько гильз. Причины конфликта выясняют следователи”, – сообщил Куратченко.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители опубликовали в YouTube видео, на котором зафиксирована конфликтная ситуация с участием трех человек.

ВИДЕОВидео: Поліція Черкащини / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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