 

“Подтверждает преданность и дружбу”. Госдеп США отреагировал на поставку вакцины Moderna в Украину

18.07.2021, 20:54, Новости дня
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“Соединенные Штаты стремятся преодолеть глобальную пандемию COVID-19, чтобы создать более безопасный мир. Пожертвование Украине 2 млн доз вакцины Moderna подтверждает нашу преданность этой миссии и дружбу с Украиной”, – заявили в Госдепе.

The United States is committed to beating the global COVID-19 pandemic to create a safer and more secure world. Our donation of 2 million doses of the Moderna vaccine to Ukraine reaffirms our commitment to this mission and our friendship with Ukraine. pic.twitter.com/JAkv9kSzXo

— Department of State (@StateDept) July 18, 2021

Контекст:

Украина 18 июля получила 2 млн доз вакцины от коронавируса от Moderna, препарат предоставило правительство США через глобальную инициативу COVAX.

Министр здравоохранения Украины Виктор говорил, что прививка от коронавируса препаратом Moderna позволит получить международный сертификат о вакцинации. Привезенный препарат предназначен для вакцинирования организованных коллективов и профессиональных групп из предыдущих этапов вакцинации. Во все регионы ее доставят к среде, 21 июля.

В Украине зарегистрированы препараты Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen).

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. По состоянию на 18 июля первую дозу вакцины получило 2,6 млн человек, а 1,4 млн получили две дозы и завершили вакцинацию.

По состоянию на конец июня Украина заключила договоры на поставку 37,3 млн доз вакцин за счет средств госбюджета, в частности: 20 млн доз вакцин производства Pfizer; 10 млн доз вакцин производства Novavax; 5,3 млн доз вакцин производства Sinovac Biotech; 2 млн доз вакцин производства AstraZeneca.

Согласно календарному плану на 2021 год, до ноября хотят привить медиков, военнослужащих из состава операции Объединенных сил, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки получат 5 млн украинцев, прогнозировал он.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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