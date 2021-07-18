Ученые назвали самый вредный продукт при повышенном холестерине

Ученые назвали самый вредный продукт при наличии повышенного холестерина. Специалисты настоятельно рекомендуют людям с такой проблемой перестать употреблять в пищу сахар и еду, где присутствует повышенное его содержание.

В ходе проведения исследования исследователи из США выяснили, что на повышение уровня холестерина оказывает влияние сахар. Хлебобулочные изделия и жирная пища являются менее вредными по сравнению с ним. Людям с сахарным диабетом рекомендуется придерживаться низкоуглеводной диеты.

Уровень глюкозы в крови поднимают кондитерские изделия, хлеб и картофель. Чтобы минимизировать риски возникновения проблем со здоровьем, данные продукты нужно исключить из повседневного рациона.

Специалисты из Швеции и ОАЭ провели еще одно исследование на эту тему. Они определили, что холестерин можно назвать важным веществом в организме, которое отвечает за работу рецепторов. Последние подают сигналы о выработке инсулина.

Источник: sterlegrad.ru