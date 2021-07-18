 

Ученый из Германии предложили идеальную еду для будущего человечества

18.07.2021, 20:50, Разное
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Учёный из Центра тропических морских исследований им. Лейбница в Германии Хольгер Кюнхольд предложил идеальную еду для будущего человечества. Он уверен, что ею станут приготовленные медузы.
Именно на этих морских обитателях будет завязано подавляющее большинство блюд в будущем. Всё дело в нехватке продовольствия на Земле из-за уменьшения пригодных сельскохозяйственных угодий и растущему числу населения всего мира. Решить вопрос продовольствия можно будет с помощью целенаправленного отлова и приготовления медуз. Они обладают высокой питательной ценностью, а из-за того, что основную часть медузы составляет вода, то и калорийность готового блюда будет минимальной. Таким образом употребляя их в пищу человек не только насыщает организм необходимыми веществами, но и заботиться о своей фигуре.

В настоящее время Кюнхольд работает над созданием разнообразного меню из медуз. Их уже используют в кухнях Азии, где морских обитателей маринуют и высушивают, после чего подают к столу. Также некоторые виды съедобны даже в сыром виде. По задумке учёных, из медуз можно будет делать как отдельные блюда, так и специальный порошок, который существенно будет повышать питательную ценность любой пищи при его добавлении.

Источник: info.sibnet.ru



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