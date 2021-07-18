 

Ученые выдвинули две теории, объясняющие аномальную жару в Санкт-Петербурге

18.07.2021, 20:50, Разное
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Согласно статистическим данным, первый летний месяц вошел в пятерку самых жарких июней, начиная с 1880 года. Ученые выдвинули две теории, которые объясняют аномальную жару в Санкт-Петербурге.
Последние пару месяцев в европейской части РФ жара бьет все рекордные показатели. Согласно одному из предположений, дело в парниковом эффекте, возникающем из-за сжигания угля, нефти и газа. Кроме этого, исследователи указывают на такую причину, как дестабилизация природных систем. Выброс в атмосферу парниковых газов приводит к тому, что тепла остается больше, чем должно уходить в космос. В результате планета нагревается, что приводит к нестабильности климатической системы. Это грозит учащением лесных пожаров и увеличением интенсивности осадков. Опасность заключается в том, что дожди будут неравномерно распределяться.

Согласно другой теории, аномальная жара – результат случайности. Все дело в блокирующих антициклонах, которые встали таким образом, что волны жары идут на европейскую часть РФ. Например, в минувшем году от них страдала Европа. Однако ранее антициклоны не были такими длинными и устанавливались всего на неделю или две. Их особенность в том, что блокирующие антициклоны на занятой территории не пропускают иные воздушные массы. Поэтому, не приходят циклоны, способные снизить температуру или принести влагу.

Источник: www.fontanka.ru



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