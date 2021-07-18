 

РКН обвинил YouTube в неудалении пяти тысяч запрещенных материалов

18.07.2021, 20:44, Разное
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Видеохостинг заблокировал доступ к выпуску программы “Посткриптум”. Ее ведет Пушков. Ролик был размещен на официальном канале сенатора на YouTube.

В удаленном выпуске обсуждаются проблемы полового воспитания детей, отстаиваются традиционные семейные ценности, акцентируется недопустимость нарушения российских законов, пояснили в РКН.

“В письме Роскомнадзора отмечается, что подобные действия администрации Google LLC нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и являются актом цензуры, а также вступают в противоречие с действующими положениями Конституции и законов РФ”, – сказано на сайте ведомства.

В РКН отмечают, что YouTube ограничивает доступ к материалам российских СМИ чаще других иностранных сервисов. Ведомство выявило около 30 случаев цензуры.

YouTube – лидер по количеству незаконного контента, констатировал Роскомнадзор. Ведомство направило в администрацию Google более 24 тысяч требований удалить подобные материалы.

Видеохостинг не заблокировал около пяти тысяч запрещенных материалов, значительная их часть – экстремистские. С начала года в отношении Google составлено 11 протоколов за неудаление опасного контента.

“В случае повторного правонарушения интернет-платформой суд примет решение о штрафе в размере от одной двадцатой до одной пятой годового оборота компании”, – сообщил Роскомнадзор.



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