В институте Пастера заявили о коллективном иммунитете у 60% россиян

Коллективный иммунитет к коронавирусу в РФ достиг порядка 60% по предварительным данным исследования института Пастера, сообщил директор института Арег Тотолян.

«Мы достигли в целом по стране около 60%, это не тот уровень, который позволяет выдохнуть, это тот уровень, который позволяет управлять процессом. На самом деле надо дойти вот до 90%», – сообщил Тотолян в эфире «России 1», передает РИА «Новости».

Напомним, за минувшие сутки в РФ выявили 25 тыс. 18 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,9 млн случаев заболевания.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявлял, что вакцина против коронавирусной инфекции защищает пациентов не только от самого вируса, но и от осложнений.