 

В институте Пастера заявили о коллективном иммунитете у 60% россиян

18.07.2021, 20:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Коллективный иммунитет к коронавирусу в РФ достиг порядка 60% по предварительным данным исследования института Пастера, сообщил директор института Арег Тотолян.

«Мы достигли в целом по стране около 60%, это не тот уровень, который позволяет выдохнуть, это тот уровень, который позволяет управлять процессом. На самом деле надо дойти вот до 90%», – сообщил Тотолян в эфире «России 1», передает РИА «Новости».

Напомним, за минувшие сутки в РФ выявили 25 тыс. 18 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,9 млн случаев заболевания.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявлял, что вакцина против коронавирусной инфекции защищает пациентов не только от самого вируса, но и от осложнений.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.04 / Посла Чехии вызвали в МИД России

31.03 / Продал дом, получил роялти, сделал взнос на памятник. Зеленский опубликовал декларацию за 2020 год

26.03 / Украинские синоптики рассказали, какой погода будет в апреле

24.08 / Два учителя провалились под пол в астраханской школе

15.11 / У Илона Маска может быть COVID-19, но запуск его корабля пройдёт по расписанию

12.08 / Иммунолог объяснил, как сочетать вакцины от гриппа и от коронавируса

15.07 / Путин в 2016 году поручил разведке поддержать “психически неуравновешенного” Трампа – The Guardian

30.08 / В Индийском океане погибло около 40 дельфинов. Вероятная причина – разлив нефти

07.10 / Ереван опроверг слухи о встрече глав МИД Азербайджана и Армении

25.10 / В “Опоре” рассказали, как заполнять новый бюллетень

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика