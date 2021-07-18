Разлив нефти после наводнения произошел в Западной Германии

На западе Германии, в пострадавшем от наводнения регионе произошел разлив нефти, сообщили власти города Кельн (земля Северный Рейн-Вестфалия).

После наводнения предприятия около города Хюкесваген погрузились под воду, произошел разлив нефти и других веществ, передает РИА «Новости» со ссылкой на таблоид Bild.

Вода могла также попасть в местное водохранилище, там запретили купаться, рыбачить и проводить лодочные поездки.

Ранее железнодорожный оператор страны концерн Deutsche Bahn сообщал, что на западе Германии из-за ливней и наводнения повреждены более 600 км железнодорожных путей.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что вызванные наводнением в Германии разрушения ужасны, картина последствий в наиболее пострадавших районах сюрреалистична.

На западе Германии объявили режим военной катастрофы: из-за проливных дождей на западе страны из берегов вышли притоки Рейна – Ар, Мозель, а также небольшие реки: Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт. Часть городов оказались отрезаны от внешнего мира, порядка 200 тыс. человек сидят без электричества.

В округе Рейн-Эрфт объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозой дальнейшего затопления, а в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия из-за угрозы прорыва дамбы эвакуируют жителей двух районов. Число погибших из-за последствий опустошительного наводнения на западе Германии достигло как минимум 156. В немецком правительстве пообещали пострадавшим от наводнения чрезвычайную финансовую помощь в размере более чем 300 млн евро.

Президент РФ Владимир Путин направлял соболезнования президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру страны Ангеле Меркель в связи с последствиями наводнения. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о ситуации в Германии.