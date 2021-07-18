СК начал проверку после видео с таскающим за волосы женщину полицейским в Москве

Следователи начали проверку после видеозаписи, на которой полицейский схватил женщину за волосы после того, как та толкнула его коллегу, сообщили в ГСУ СК по Москве.

«По данному факту следственными органами ГСУ СК по Москве организована доследственная проверка. В ближайшее время будут опрошены все участники инцидента», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Там отметили, что в ролике запечатлено, как женщина толкнула одного полицейского, после чего другой взял ее за волосы и посадил в служебный автомобиль.

Следователи проверят действия полицейских и женщины. «В рамках проверки следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступлений, предусмотренных ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти)», – пояснили в СК.

Ранее Telegram-канал «Москва с огоньком» опубликовал видеозапись с таскающим за волосы женщину полицейским. По этим данным, инцидент произошел в одном из столичных районов.