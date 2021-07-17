Стали ближе к Богу

Две тысячи человек в Екатеринбурге пришли на крестный ход в память о расстреле царской семьи. Власти его запрещали.

Фото: Игорь Брук / It's My City

В Екатеринбурге, несмотря на ковидные ограничения, прошел крестный ход в годовщину расстрела царской семьи. Об этом сообщил портал It's my City. Митрополит Евгений Кульберг оценил число участников примерно в две тысячи человек.

Перед крестным ходом в Храме на Крови прошла литургия. На ней выступил митрополит Евгений (Кульберг). Он попросил верующих соблюдать ограничения и надевать маски.

Фото: Яромир Романов / Znak.com

Официально дороги в городе ночью не должны были перекрываться, но верующие перед началом крестного хода полностью заняли четырехполосную улицу рядом с ним. За час до начала крестного хода на место приехала полиция, во время крестного хода задержаний не было.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ранее написал в инстаграме, что в прошлом году аналогичное мероприятие способствовало распространению коронавируса: участники крестного хода были без масок и не соблюдали социальную дистанцию. Он отметил, что было по крайней мере несколько случаев заражения коронавирусом во время Царских дней, и люди перенесли болезнь достаточно тяжело.

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Официальная отмена крестного хода встретила протест со стороны митрополита. Однако во вторник власти заявили о договоренности с епархией по этому поводу.

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