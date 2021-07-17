 

Стали ближе к Богу

17.07.2021, 18:56, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Две тысячи человек в Екатеринбурге пришли на крестный ход в память о расстреле царской семьи. Власти его запрещали.

Фото: Игорь Брук / It's My City

В Екатеринбурге, несмотря на ковидные ограничения, прошел крестный ход в годовщину расстрела царской семьи. Об этом сообщил портал It's my City. Митрополит Евгений Кульберг оценил число участников примерно в две тысячи человек.

Перед крестным ходом в Храме на Крови прошла литургия. На ней выступил митрополит Евгений (Кульберг). Он попросил верующих соблюдать ограничения и надевать маски.

Фото: Яромир Романов / Znak.com

Официально дороги в городе ночью не должны были перекрываться, но верующие перед началом крестного хода полностью заняли четырехполосную улицу рядом с ним. За час до начала крестного хода на место приехала полиция, во время крестного хода задержаний не было.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ранее написал в инстаграме, что в прошлом году аналогичное мероприятие способствовало распространению коронавируса: участники крестного хода были без масок и не соблюдали социальную дистанцию. Он отметил, что было по крайней мере несколько случаев заражения коронавирусом во время Царских дней, и люди перенесли болезнь достаточно тяжело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Не царское дело

На Среднем Урале митрополит и губернатор вступили в открытое противостояние из-за «Царских дней». Чиновники пытаются конфликт уладить

Официальная отмена крестного хода встретила протест со стороны митрополита. Однако во вторник власти заявили о договоренности с епархией по этому поводу.

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.02 / Что произошло за день 18 февраля

25.02 / Медики объяснили, как распознать дефицит фолиевой кислоты

11.11 / Жена Гогена Солнцева устроила истерику из-за купленного для нее гроба

19.12 / В Сети обсуждают редкое фото писателя Пелевина, опубликованное Бугаевым

31.05 / 10 женских образов из научно-фантастических фильмов, которые считаются самыми привлекательными

27.10 / Анжелика Варум отказалась наказывать Агутина бейсбольной битой за измены

02.07 / В Сети полностью рассекретили данные о смартфоне Huawei nova 8i

03.06 / Ученые объяснили низкий уровень кислорода у пациентов с COVID-19

19.01 / Мнение: Берия появится на ВДНХ

04.12 / Назван идеальный завтрак для людей с сахарным диабетом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика