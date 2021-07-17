ОПЕК+ утвердил дату заседания альянса

Страны ОПЕК+ окончательно согласовали дату заседания всех глав делегаций альянса, она состоится в воскресенье, 18 июля, сообщил источник в ОПЕК.

«Министерское заседание ОПЕК и не ОПЕК утверждено провести завтра, начало запланировано на 12.00 по Вене (13.00 мск)», – сказал РИА «Новости» источник.

Ранее сообщалось, что страны ОПЕК+, участвующие в соглашении о сокращении добычи нефти, в июне 2021 года увеличили ее производство на 500 тыс. баррелей в сутки – до 40,9 млн б/с в основном за счет Саудовской Аравии.