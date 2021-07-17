 

В Жуковском состоялась генеральная репетиция МАКС

17.07.2021, 18:48, Новости дня
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Генеральная репетиция летной программы авиакосмического салона МАКС-2021 состоялась в подмосковном Жуковском несмотря на плохую погоду.

Авиашоу началось с коллективного пролета российских вертолетов, включая гражданские Ка-62, «Ансат» и военные Ми-38, Ка-52 и другие машины, информирует РИА «Новости».

На военной части программы были продемонстрированы летные возможности истребителя пятого поколения Су-57, новейшего легкого истребителя поколения 4++ МиГ-35 и Су-30, а также учебного самолета Як-152. Репетиция завершилась пролетом двух истребителей Су-30. 

Репетиционная программа была выполнена в полном объеме, несмотря на плохую погоду – в течение почти половины авиашоу небо над ЛИИ Громова было затянуто тучами, под конец пошел дождь. Планируется, что в ходе самого мероприятия будет сделан акцент на гражданских машинах – лайнерах МС-21-200 и МС-21-300, Ил-114-300 и уже эксплуатируемых Sukhoi Superjet.

МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском.

Ранее замгендиректора акционерного общества «Авиасалон» Владимир Советкин сообщил, что желающие посетить авиакосмический салон МАКС-2021 должны будут предъявить QR-код или отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, несмотря на смягчение ограничений в Подмосковье. 



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