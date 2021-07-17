Посол США призвала приостановить назначение судей ВС Грузии

Назначение судей в Верховный суд Грузии следует отложить до тех пор, пока не будет проведено широкое, инклюзивное и всеобъемлющее обсуждение реформы, сообщила посол США в Грузии Келли Дегнан.

Журналисты задали послу вопрос, что имели в виду лидеры «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, Арчила Талаквадзе и Шалва Папуашвили под совместным заявлением, в котором говорится: «Вызывает тревогу, что из-за недобросовестных действий отдельных чиновников, искаженная информация предоставляется структурам нашего главного стратегического партнера на самом высоком уровне», передает «Эхо Кавказа».

«Пусть лидеры «Грузинской мечты» сами объяснят свои комментарии, но давайте, еще раз четко поговорим о фактах: соглашение от 19 апреля четко и ясно показало, что выборы судей следует отложить до тех пор, пока не будет проведено широкое, всеобъемлющее, многопартийное инклюзивное обсуждение реформы. Только после этого выборы судей должны было продолжаться. Это соглашение четкое и ясное, без каких-либо сторонних или устных договоренностей, что подписали «Грузинская мечта» и другие партии», – сообщила Дегнан.

По ее словам, у «Грузинской мечты» было много возможностей изъять из соглашения запись, касающуюся назначения судей в ходе переговоров, однако лидеры партии этого не сделали. Любой хороший юрист знает, что, подписывая соглашение, вы соглашаетесь с изложенными в нем условиями, уточнила посол США.

Также она отметила, что США поддерживают Грузию в течение 30 лет, и у американской стороны есть и будут тысячи хороших грузинских партнеров, которые готовы помочь и поддержать Грузию.

«Со своей стороны США помогают Грузии развиваться по ряду направлений, таких как оборона, образование, здравоохранение, экономика и так далее. Мы продолжаем выражать готовность продолжать отношения со многими грузинами, которые хотят, чтобы страна была успешной и развивающейся», – сказала Дегнан.

В субботу Госдепартамент США выступил с заявлением, в котором призвал правительство Грузии соблюдать соглашение от 19 апреля, в том числе отложить назначения в Верховный суд до проведения прозрачной реформы правосудия.

Напомним, парламент Грузии голосами правящей партии «Грузинская мечта» утвердил шесть судей Верховного суда вопреки протестам ряда НПО и третьих стран, оппозиция не принимала участия в голосовании.

Госсекретарь США Энтони Блинкена заявил, что Соединенные Штаты глубоко обеспокоены утверждением грузинским парламентом судей Верховного суда, что противоречит соглашению от 19 апреля.