“Зачем мне совесть, я – певица”. Кондратюк резко отреагировал на возможные концерты Ани Лорак в Украине

В своем посте он в ироничной манере огласил “плейлист” готовящегося в Одессе концерта певицы.

“1. Звенит пустая голова. 2. Деньги – мой бог. 3. Без мозгов. 4. У вас здесь тоже любят вату. 5. Зачем мне совесть, я – певица. 6. Я с русским даже в баню. 7. Кто платит, тот и люб. 8. Володям – всегда! 9. Мне 42, но думать – нечем. 10. А чем вы лучше, раз вы здесь?” – написал он.

В комментарии к нему пришел украинский телеведущий Алексей Дивеев-Церковный и отметил, что “Лорак была и остается украинкой и имеет право выступать в Украине”.

“У тебя большая психотравма, Алексей. Ты считаешь допустимым контактировать с агрессором и убийцей – РФ. Для тебя на бис – песня №4. Гитлер тоже собирал аншлаги, ты в курсе?” – ответил ему Кондратюк.

https://www.facebook.com/igor.kondratiuk.5/posts/3599383633533263

Контекст:

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе “Евровидение 2008” с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году певица получила звание народной артистки Украины. С 2014 года певица живет и работает в России.

На днях на сайте concert.ua появился анонс выступлений Ани Лорак в Одессе. Они намечены на 16-е и 17 августа и должны состояться в клубе Itaka.

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