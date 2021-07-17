 

В Харьковской области перевернулся комбайн, есть погибший – ГСЧС

17.07.2021, 18:42, Новости дня
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“На грунтовой дороге, неподалеку от села Мурафа Богодуховского района по непонятным причинам перевернулся комбайн, похоронив под собой водителя. […] Мужчину 1977 года рождения спасти не удалось”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/6167091759975339

“Интерфакс-Украина” уточняет, что перевернулся комбайн “Дон-1500”. Машина слетела в кювет, и водителя зажало.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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