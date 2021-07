В Иране люди вышли на протесты из-за засухи и нехватки воды. Известно об одном убитом

Некоторые участники митинга обстреляли силы безопасности и протестующих. В результате застрелили 30-летнего прохожего, объяснил исполняющий обязанности губернатора города Шадеган Омид Сабрипур.

Убили иранца арабского происхождения Мустафу Наимави, пишет Iran News Wire.

Jul 16 – Ahvaz, SW #Iran

Voice says protesters have blocked the Ahvaz-Andimeshk road to demand water. The road is considered one of the most important roads in Iran. #IranProtests pic.twitter.com/KnnsnNg5ES

— Iran News Wire (@IranNW) July 16, 2021

Radio Farda сообщило, что протесты проходили второй день подряд и в других иранских городах – Ахваз, Сусенгерд и Кут-Абдалла. Некоторые протесты сопровождались лозунгами против теократического правительства страны и его главы, верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, отметило Radio Free Europe/Radio Liberty.

Провинция Хузестан переживает одно из самых жарких летних сезонов. За последние недели из-за жары закрылись госучреждения в 18 городах провинции.

По информации Reuters, Иран переживает самую сильную засуху за последние 50 лет. Власти объясняют эту ситуацию уменьшением количества осадков.

ВВС сообщило, что многие гидроэлектростанции не работают,. Потребление электроэнергии растет, поскольку люди используют кондиционеры, чтобы пережить жару. Местные жители говорят, что проблема заключается в бесхозяйственности и коррупции властей.

