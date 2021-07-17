Новый глава МВД Украины хочет на месяц исчезнуть из информационного поля – Арахамия

“У него есть интересные идеи и наработки, концепции, которые он хочет воплотить. Но он решил, сегодня мне сказал, условно, на месяц исчезнуть из инфополя для того, чтобы, во-первых, провести аудит того, что есть, какие есть наработки, и выйти через месяц с пресс-конференцией, где он всем расскажет, чем будет заниматься, когда он видит воплощение каких-то программ для того, чтобы мы потом как парламент могли его контролировать”, – сказал он.

По словам нардепа, у него “большая надежда на Дениса Монастырского”.

Арахамия подчеркнул, что комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, который до назначения министром возглавлял Монастырский, “входит в топ-пять сложнейших комитетов”.

Контекст:

13 июля Арсен Аваков, возглавлявший МВД с февраля 2014 года, подал заявление об отставке с должности. Нардеп от “Слуги народа” Ирина Верещук сообщила, что подать в отставку его попросил президент Украины Владимир Зеленский.

15 июля Верховная Рада Украины приняла заявление Авакова об отставке и уволила его. Сам Аваков на заседание парламента не пришел.

Зеленский предложил лишь одного кандидата на пост министра – народного депутата от “Слуги народа”, главу комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского.

16 июля Верховная Рада назначила Монастырского министром.

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