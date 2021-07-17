Мнение: QR-прозрение

С 19 июля в Москве и Подмосковье отменяются QR-коды для посещения кафе и ресторанов. Отменяется и запрет на работу ночных клубов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обяснил свое решение тем, что это связано со стабилизацией роста заболеваемости в регионе.

А мэр Москвы просто поблагодарил москвичей «за ответственное отношение к тем мерам, которые мы предпринимали».

Но я вот не понимаю, неужели выеденные 28 июня QR-коды так серьезно повлияли на распространение коронавируса? Или власти прозрели, что на распространение вируса эта мера никак не влияет, а вот столичный и подмосковный общепит просто загнутся? И произодет это как раз передвыборами депутатов Госудмы. Избиратель может и не понять такой заботы о своем здоровье?

На снимке: с 19 июля в кафе и барах не будет так пустынно…

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