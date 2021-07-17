Шесть лет за «Проект»

Почему власти признали издание Романа Баданина нежелательной организацией.

В четверг Генпрокуратура признала нежелательной организацией возможного издателя расследовательского медиа «Проект» — американскую компанию Project Media, Inc. Кроме того, почти половину журналистов издания, в том числе главного редактора Романа Баданина*, Минюст РФ внес в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Под удар попали также несколько журналистов «Открытых медиа» и «Радио Свобода»*, а также Институт права и публичной политики**. Все они пополнили список «иноагентов».

Решение Генпрокуратуры фактически влечет за собой закрытие расследовательского медиа. Теперь его деятельность запрещена на территории России, а сотрудникам может грозить уголовное преследование вплоть до шести лет лишения свободы. Под угрозой даже читатели «Проекта», на которых за репост могут составить административный протокол, а за «донат» завести уголовку. Корреспондентка «Новой» разобралась, чем издание Романа Баданина так насолило российским властям, при чем здесь Russia Today и альтер эго Алексея Навального из Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией. С какими рисками придется столкнуться журналистам «Проекта» и есть ли шансы у медиа выжить (спойлер: есть, но совсем немного).

Команда «Проекта»

Расследовательская журналистика «подрывает» основы конституционного строя

Как сообщили в Генпрокуратуре, издатель «Проекта» — американская компания Project Media, Inc. — была признана нежелательной из-за того, что ее деятельность «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации». Решение было принято на основе материалов, поступивших в ведомство в тот же день.

«Проект» был основан в 2018 году бывшим главным редактором телеканала «Дождь» Романом Баданиным (в разное время журналист также работал в «Газете.ру» и возглавлял сайты Forbes Russia и информагентства РБК). Собственное медиа Баданин открыл после возвращения из США, где год обучался журналистике в Стэнфордском университете, после того как получил стипендию фонда имени Джона Найта. Работать в новом издании вместе с ним начинали журналисты Михаил Рубин и Мария Жолобова, бывшие коллеги по «Дождю» и РБК. Всего в «Проекте» работали около десяти журналистов.

По словам Баданина «Ведомостям», «Проект» запускался на «деньги доноров» — российских и иностранных физических и юридических лиц (конкретные персоналии, а также суммы инвестиций главный редактор в разговоре не раскрывал). Издание специализировалось на антикоррупционных расследованиях, в том числе о высокопоставленных чиновниках и бизнесменах, а также историях, построенных на аналитике больших данных. Среди наиболее громких — цикл «Железные маски», в который вошли расследования о предполагаемой «второй жене» главы Чечни Рамзана Кадырова, Светлане Кривоногих, а также о публикации деятельности ЧВК «Вагнер», сносе детского лагеря под Геленджиком ради строительства «дворца Путина» и так далее.

Еще год назад Роман Баданин говорил в интервью TJ, что на «Проект» давить сложно: — Мы никому не принадлежим, на кого можно было бы надавить, мы не зарегистрированы в российской юрисдикции, мы не зарегистрированы как СМИ. Поэтому любое давление — это телефонный звонок с угрозами. В этом плане мы выгодно отличаемся от других российских СМИ, — утверждал главред.

Главный редактор «Проекта» Роман Баданин. Фото: RBC / TASS

В 2019 году журналисты «Проекта» сообщали, что получали угрозы во время работы над серией статей о деятельности российских наемников и политтехнологов в Африке и на Ближнем Востоке, предположительно связанными с бизнесменом Евгением Пригожиным. Помимо угроз за журналистами велась слежка, неизвестные взламывали их аккаунты в Facebook, Telegram и почте Google. Весной 2020-го Роман Баданин пожаловался в московский главк МВД, Следственный комитет и прокуратуру на слежку за собой. По его словам, 7 апреля машина с тонированными стеклами следовала за ним несколько часов. При этом журналист в том же интервью TJ отмечал, что у редакции пока не было серьезных прецедентов давления.

Однако этим летом ситуация изменилась. В конце июня «Проект» опубликовал расследования журналистки Марии Жолобовой о главе МВД Владимире Колокольцеве, в котором утверждалось, что чиновник записал дорогую недвижимость на родственников жены.

После выхода анонса материала у трех журналистов издания — Баданина, а также Жолобовой и Михаила Рубина — прошли обыски.

В случае Рубина обыск провели в квартире его родителей (В МВД подобную связь категорически отрицают — Ред.). Позже издание отметило, что следственные действия связаны с делом предпринимателя Ильи Трабера 2017 года — Баданин, Жолобова и Рубин проходят по нему свидетелями. Дело о клевете (ч. 5 ст. 128.1 УК) возбудили после выхода документального фильма Марии Жолобовой и Романа Баданина «Питерские. Отец и сын» о Трабере на телеканале «Дождь». Михаил Рубин в работе над материалом участия не принимал, а срок давности по этому делу истек еще в 2019 году.

Через две недели после обысков «Проект» признали нежелательной организацией.

RT и «Проект»

Включение издания в реестр нежелательных организаций стало резонансным и получило большой отклик в журналистской среде. Издание поддержали десятки журналистов. Телеканал «Дождь» назвал действия Генпрокуратуры расправой над независимым журналистским проектом и призвал ведомство пересмотреть свое решение, а издание Znak.com назвало работу коллег «не просто очень желательной», но и «важной и нужной для общества».

«Лучшего признания трудно вообразить», — написал Баданин в своем фейсбуке в ответ на решение Генпрокуратуры. Журналист поблагодарил всех за поддержку и указал, что в ближайшее время для комментариев недоступен (некоторые журналисты издания, признанные «иноагентами», также ответили «Новой», что пока не могут комментировать ситуацию). Кроме того, Баданин отметил, что «Проект» после получения статуса нежелательной организации «никуда не девается» и анонсировал новое расследование.

Согласно данным телеграм-канала Baza, «Проект» признали нежелательной организацией после обращения в прокуратуру руководителя «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталия Бородина. Как пишет «Русская служба Би-би-си», ФПБК создавался при поддержке «Единой России» в качестве ответа Фонду борьбы с коррупцией (ФБК)*** Алексея Навального. При этом сайт организации не работает, а инстаграм федерального отделения преимущественно публикует новостные тексты и видео, взятые из телеграм-канала Life.shot. 37-летний руководитель проекта — юрист, в прошлом входивший в руководство «Молодежного антикоррупционного проекта» «Единой России», а также в экспертный совет комитета Госдумы по безопасности. Кроме того, активист является зампредом партии «Народ против коррупции».

Руководитель общественной организации «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин

Это не первое обращение Бородина: раньше он уже требовал от прокуратуры отправить актрису Наталью Бочкареву (звезда ситкома «Счастливы вместе») в наркодиспансер, после того как в 2019-м на нее завели уголовное дело о незаконном хранении наркотиков. В том же году политик просил тогдашнего генпрокурора Юрия Чайку заблокировать Instagram Ольги Бузовой за шутку о «блокаднице». Кроме того, в этом году Виталий Бородин стал известен и благодаря своей основной профессии: сначала выступал адвокатом семьи потерпевшей в ДТП с участием блогера Эдварда Била, однако в апреле вышел из дела, а недавно защищал сына продюсера Иосифа Пригожина, после того как его квартиру в центре Москвы пытались взломать сотрудники микрокредитной организации с судебными приставами.

По данным СМИ, Бородин написал запрос еще зимой (Генпрокуратура при этом сообщила, что материалы на «Проект» поступили 15 июля), после выхода статьи об издании на сайте телеканала Russia Today. Также Бородин написал «донос» и на «Открытые медиа». В обоих обращениях политик призвал признать организации иностранными агентами.

Расследование о «Проекте» было опубликовано на телеканале RT еще в феврале этого года. На основе якобы «слитых» документов телеканал утверждал, что издание управляется юрлицом Project Media, зарегистрированным в США. По данным RT, с таким же названием существует компания в Литве. Обеими организациями, согласно RT, руководит Роман Баданин.

Как утверждал телеканал, «Проект» получает финансирование в форме грантов со стороны Европы и США. На момент основания общий объем финансирования «Проекта» составил полмиллиона долларов (такую же цифру называл сам Баданин в интервью «Ведомостям»). Как писали журналисты RT, юрлицо Project Media в 2018 году получило 330 тысяч долларов в виде грантов — как «поддержку качественной расследовательской журналистики в России». Среди спонсоров проекта были «Европейский фонд за демократию» (EED)****, американский «Национальный фонд в поддержку демократии» (NED)****, а также фонд Sreda Foundation****, принадлежащий Борису Зимину, сыну проживающего за границей сооснователя «Вымпелкома» Дмитрия Зимина. «Проект» не комментировал расследование после его выхода.

Согласно тексту обращения, содержание которого политик подтвердил «Новой газете», особенно его возмутила просьба издания поддержать их расследования пожертвованиями. «Это вызывает бурю негодования и, по нашему мнению, кощунственно!!!» — следует из документа. В тексте также сделан акцент, что «Проект» якобы полностью подконтролен Конгрессу США и им же финансируется, так что «ни о какой независимости речи идти не может».

В разговоре с «Новой газетой» Виталий Бородин сказал, что его организация просто хотела проверить информацию RT.

Сотрудников издания он назвал «журналистами», которые «сидят и пишут небылицы каждый день».

— То, что они (СМИ. — Ред.) размещают, не соответствует действительности. Поэтому мы попросили, чтобы Генпрокуратура проверила и сделала определенные выводы. К сегодняшнему решению Генпрокуратуры и Минюста отношусь положительно. Наконец-то нас услышали. Где вы видели на территории США, чтобы работали журналисты и финансировались из России? Вы мне покажите хоть одно издание, которое находилось бы в другой стране и получало по 500 тысяч долларов финансирования, чтобы писать что-то про Америку, США? — отреагировал Бородин на решение госорганов.

Всем журналистам по сроку. Читателям тоже

Давление на СМИ в РФ активно идет последние полгода — за это время в реестр СМИ-«иноагентов» уже включили «Медузу»*, VTimes* (после получения статуса «иноагента» проект закрылся) и «Первое антикоррупционное СМИ»*. Еще раньше в список попали структуры «Радио Свободы»*, включая телеканал «Настоящее время»*. Кроме того, различные активисты, аффилированные с властью, требовали включить в реестр и другие медиа. «Проект» стал первым медиа, причисленным к нежелательным организациям.

Одиночный пикет в Новосибирске в поддержку издания. Фото: Андрей Стрелец

— Раньше к нежелательным причисляли организации, которые, по предположению властей, могли нанести урон их безопасности и интересам. Из известных к ним относили «Открытую Россию»**** (нежелательными признаны в РФ одноименные зарегистрированные в Британии организации. — Ред.). Еще раньше признали ряд иностранных компаний, которые финансировали проекты НКО, в том числе признанным «иноагентами». Преимущественно это были американские организации, такие как NED или «Фонд Сороса»****, — объясняет юрист Центра защиты прав СМИ** Светлана Кузеванова.

Согласно Федеральному закону «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод жителей Российской Федерации», чтобы быть причисленной к нежелательным, организация должна соответствовать ряду требований:

являться иностранной или международной неправительственной организацией;

представлять угрозу основам конституционного строя России, обороноспособности страны или безопасности государства;

оказывать посреднические услуги при проведении операций с денежными средствами и (или) иным имуществом, принадлежащим другой организации, в целях осуществления деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя России, обороноспособности или безопасности государства.

Согласно этому же закону, организациям, признанным нежелательными, запрещено осуществлять деятельность на территории России. Участие в деятельности нежелательной организации регулируется статьей 20.33 КоАП и статьей 284.1 УК — обе были этим летом ужесточены. Максимальное наказание за организацию деятельности нежелательной организации — шесть лет лишения свободы.

При этом, по словам Кузевановой, «участие» в деятельности организации трактуется российскими органами достаточно широко. Под угрозой даже читатели медиа, которым нравится постить расследования «Проекта».

— В случае «Открытой России» участием признают не просто работу на НКО или членство в нем, но и распространение материалов этой организации. Были прецеденты, когда активистов судили по административному кодексу за репосты материалов «Открытой России» в соцсетях. Логика у правоохранителей такая: раз они способствуют распространению материалов организации, значит, они способствуют и ее деятельности на территории России, — поясняет Кузеванова. При этом старые репосты никого беспокоить не должны — закон обратной силы не имеет.

Участница пикета в поддержку издания. Фото: tayga.info

За первый административный протокол по такому делу гражданам грозит штраф до 15 тысяч рублей (для должностных лиц и организаций сумма выше и доходит до 100 тысяч рублей). К примеру, протоколы по этой статье весной были составлены больше чем на 150 участников форума «Муниципальная Россия». При этом повторное правонарушение влечет за собой уголовное дело, по которому грозит от 300 тысяч рублей штрафа до четырех лет лишения свободы. В РФ по этой статье уже выносили приговор активистке «Открытой России» Анастасии Шевченко. После двух с лишним лет домашнего ареста она получила четыре года условно. Сейчас за сотрудничество с нежелательной организацией в СИЗО находится бывший глава «Открытой России» Андрей Пивоваров.

Согласно последним нововведениям, гражданам РФ запрещено сотрудничать с «нежелательной организацией» даже за границей, за это им также грозит сначала административный протокол, а потом обвинение по УК. Для руководителей организации протоколы не предусмотрены — сразу уголовная статья. Также уголовной ответственности подлежит финансирование организации (в данном случае это могут быть пожертвования изданию) — до пяти лет лишения свободы. Как будут работать эти нормы, пока неизвестно.

Публикации «Проекта», в свою очередь, будут подлежать внесудебной блокировке.

При этом стоит оговориться, что есть вероятность, что издание все же не будет считаться нежелательной организацией, допускает Светлана Кузеванова. По ее словам, пока нежелательной признана только американская компания. В свою очередь, статус «нежелательной» «Проект» получит только в случае, если есть очевидная связь между организациями.

— Однако даже если не будет очевидной юридической связи, ничего не мешает правоохранительным органам широко толковать эту связь и говорить, что «да, связи нет, но мы же с вами все понимаем», — уточняет Кузеванова.

Но несмотря на то что в теории у «Проекта» еще есть шанс, его журналисты теперь подчиняются закону «об иностранных агентах», за нарушение которого им грозят штрафы и потенциально даже уголовная ответственность. Как и СМИ-«иноагенты», они должны будут зарегистрировать юрлицо в России, поквартально сдавать в Минюст отчет о деятельности и финансовой активности, раз в год проходить аудит и также сдавать его в Минюст, а еще помечать все свои сообщения и тексты, в том числе в соцсетях, специальной маркировкой. Помимо Романа Баданина Минюст включил в реестр нежелательных организаций еще четырех журналистов издания — Юлию Лукьянову, Марию Железнову, Петра Маняхина и Ольгу Чуракову.

— Сценарий для «Проекта» в любом случае негативный. Сложно представить, как медиа в этом статусе будет продолжать свою деятельность. Я не знаю ни одной организации, которая в этом статусе продолжала бы свою деятельность. Как оспорить этот статус — неизвестно, — резюмирует Кузеванова.

Юрист Центра защиты прав СМИ** Светлана Кузеванова. Фото из соцсетей

Несмотря на особый статус, опрошенные «Новой» политологи сходятся, что преследование «Проекта» является частью общего давления на СМИ. При этом прямой связи с выборами в Госдуму прессинг не имеет, а с единого дня голосования скорее всего только усилится. Как заключает политолог Алексей Макаркин, важную роль также играет восприятие Запада российской властью.

— Здесь использованы и закон «об иноагентах», и закон «о нежелательных организациях», но смысл тот же. К выборам в Госдуму это имеет опосредованное отношение, так как на них жизнь не заканчивается. Проблема кроется в том, что власть воспринимает не только протестную активность, но и появление журналистских расследований и критических материалов как следствие внешнего фактора, то есть влияния Запада, — утверждает Макаркин. — Даже если с Байденом удастся договориться о «красных линиях», это восприятие никуда не исчезнет.

Политтехнолог Аббас Галлямов объясняет усиление давления на СМИ «пошатнувшимися позициями» режима в отношении общественного мнения. В преддверии выборов всё стараются вернуть на свои места.

— Российская власть использует все оставшиеся в ее распоряжении ресурсы. Пропаганда уже перестает работать, поэтому приходится все более активно задействовать административные рычаги, — отмечает Галлямов.

С ними солидарен руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского центра Карнеги Андрей Колесников, который утверждает, что преследование «Проекта» — часть общей генеральной линии на подавление независимых СМИ.

— Давление на СМИ также является частью стратегии подавления гражданского общества. Поводы, впрочем, для таких действий могут быть ситуативными — конкретные расследования. Кроме того, признания «Проекта» нежелательной организацией — сигнал остальным медиа: «Смотрите, как мы можем, и ведите себя хорошо», — резюмирует Колесников.

Дарья Козлова

P.S.

В пятницу, 16 июля, «Проект» заявил, что компания Project Media, Inc. находится на стадии ликвидации. В какой форме команда продолжит работу, журналисты пообещали сообщить позже.

* Включено Минюстом в перечень СМИ, выполняющих функцию «иностранного агента».

** Включен Минюстом в перечень НКО, выполняющих функцию «иностранного агента».

*** Признано Мосгорсудом экстремистской организацией, включено Минюстом в список НКО, выполняющих функцию «иностранного агента».

**** Организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры.

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