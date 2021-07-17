Кириенко поддержал создание креативного совета платформы «Россия – страна возможностей»

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко во время встречи с победителями и призерами проектов, олимпиад и конкурсов президентской платформы «Россия – страна возможностей» поддержал идею создания креативного совета платформы.

С инициативой создания совета выступил заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов: «Я хотел бы на правах модератора внести первое предложение: формат общения с участниками разных конкурсов является крайне эффективным, и у нас возникла идея создания креативного совета платформы, который мог бы рассматривать и предлагать новые инициативы по развитию платформы в целом или отдельных проектов. Если ребята за, то мы будем просить вас, Сергей Владиленович, поддержать это предложение!»

И участники смены, и Кириенко поддержали эту идею.

«Согласен с вами полностью. Более того, у нас и сейчас с вами такая сессия, на мой взгляд, это как раз миссия для «Территории смыслов» – выработка смыслов для развития, совместная креативная работа по тому, как развиваться дальше. Мы двигаемся к тому, чтобы у нас везде была возможность круглогодичной работы. Были форумы, которые были только в летнее время, – «Территория смыслов», «Таврида» и «Машук». На каждом из этих проектов мы строим круглогодичный образовательный центр. Здесь, буквально в километре от нас, строится большой новый комплекс «Сенежа», который резко увеличит вместимость, с учебными аудиториями, с пространствами для общения в течение всего года. «Сенеж» – это как раз пространство для такой креативной совместной работы. На Машуке у нас в этом году заканчивается строительство круглогодичного центра обучения. На Тавриде началось строительство. В течение ближайших нескольких лет у нас во всех трех точках появятся круглогодичные центры», – завил Кириенко.

Первый заместитель руководителя администрации президента отметил, что планируется построить систему работы таким образом, чтобы наиболее талантливые участники всех проектов приезжали на форумную кампанию, в рамках форумов участвовали в креативных сессиях, высказывали свои идеи и предложения, а люди с самыми интересными предложениями получали возможность перейти от короткого недельного участия в полноценную образовательную программу в мастерской управления «Сенеж», в учебном центре Машука или академии креативных индустрий на Тавриде.

«Вы правы, команде платформы «Россия – страна возможностей», очень интересны ваши предложения. Мы принципиально для себя определились, что решение тех задач, на которые направлена деятельность платформы «Россия – страна возможностей», нереализуемо, если это будет делать только управленческая команда самой платформы. Это просто невозможно. Для нас принципиальное условие всех наших проектов, что участники являются соавторами», – отметил первый замглавы администрации президента.

В свою очередь, двукратный победитель конкурса «Цифровой прорыв» Олег Бахтадзе-Корнаухов предложил идею усиления кросс-платформенного взаимодействия проекторов платформы «Россия – страна возможностей». В частности, он предложил разработать специальную механику по взаимозачету баллов по определенным направлениям – это позволит участникам проекта получить дополнительный стимул к участию в разных конкурсах, а также откроет дополнительные возможности и поможет достичь лучших результатов сразу в нескольких проектах платформы.

«Нам, айтишникам, интересны не только те конкурсы, которые специализированно под нас заточены. Мне, например, очень интересен конкурс «Лидеры России», и я в нём принимаю в этом году участие в треке «Информационные технологии». Я предлагаю разработать специальную механику, которая позволяла бы тем, кто уже доказал что-то, начислять дополнительные баллы в других проектах. Например, я, как айтишник, мог бы получить на «Информационных технологиях» «Лидеров России» дополнительные баллы или мне бы могли зачесть какой-то из блоков. Эта механика абсолютно справедливая, потому что, во-первых, мы уже всё доказали, такой опыт уже есть. У нас была стратегическая сессия, где как раз это обсуждали. Мы прорабатывали механики тестовых заданий», – рассказал Олег.

Кириенко поддержал идею победителя «Цифрового прорыва», однако предложил доработанную версию этой инициативы.

«Платформа растет, и через 5 лет на нее новым людям будет не зайти, потому что все будут занимать участники с дополнительными баллами, победители прошлых лет из других проектов. Я бы такую версию предложил: освобождать от каких-то заданий, которые вы уже проходили и уже подтвердили свои компетенции, но, когда вы дошли до соревновательного этапа, дополнительных баллов не давать, и там все-таки конкурировать на равных. Включаться в развитие проекта точно нужно», – сообщил Кириенко.

Также он поддержал идею создать автоматизированную систему на базе платформы, где участники и компании смогут коммуницировать друг с другом, находить и размещать интересные предложения.

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина. Она развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов, в числе которых конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я – профессионал», всероссийский конкурс «Большая перемена», конкурс «Цифровой прорыв».