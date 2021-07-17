 

Немецкие футболисты покинули поле в игре с Гондурасом из-за расистских оскорблений

17.07.2021, 17:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Игра была последней репетицией немцев перед стартом олимпийского футбольного турнира, первым соперником которой станет 22 июля сборная Бразилии.

Матч был прерван за пять минут до конца, при счете 1:1. 

“Когда Торунарига был оскорблен”, немецкая команда покинула поле, отметили в федерации.

Главный тренер немецкой сборной Штефан Кунц рассказал, что незадолго до окончания игры произошла драка, потому что футболиста “неоднократно оскорбляли на расовой почве”.

“Мы не можем терпеть такое. […] Независимо от того, происходит это на первой или на 90-й минуте, расизму нет места в футболе. Об этом мы и судье сказали. После того, как ситуация утихла, гондурасская команда пришла в нашу раздевалку и извинилась. Для нас это был конец проблемы. Мы не будем предпринимать никаких дальнейших действий”, – объяснил он.

Контекст:

23-летний темнокожий футболист Джордан Торунаруга выступает за клуб “Герта” из Берлина.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.09 / В результате обрушения шахты в Кузбассе погиб человек

24.03 / Рыженко: Когда грянула война, тела погибших привозили самосвалами, а на них складывали раненых. Почему не разделяли? Говорили: “Так им мягче будет”

02.05 / Экс-главу департамента архитектуры Сочи арестовали за взятку

17.06 / 16 июня на Донбассе боевики девять раз нарушили перемирие, ранен украинский военнослужащий – штаб ООС

31.12 / Сотрудницу киберполиции заподозрили в покушении на мошенничество

11.07 / ЦИК заверил списки трех партий для участия в выборах в Госдуму

25.12 / Зеленский о решениях КСУ: Мы знали, что после НАПК будут законы о рынке земли, языке и банках. Все это – большая операция

07.07 / Известного фотографа Сергея Берменьева обвинили в изнасиловании: что осталось за кадром

11.02 / Эксперт: Государство обеспечит непрерывность терапии пациентам со спинальной мышечной атрофией

27.05 / Россиянам рассказали о компенсации за моральный вред с курящих соседей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика