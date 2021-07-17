 

Эштон Катчер отказался лететь в космос из-за супруги Милы Кунис

17.07.2021, 17:48, Новости дня
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Катчер зарезервировал билет для полета в космос на суборбитальном корабле еще в 2012 году. Тогда билет ему обошелся в $200 тыс. Сейчас стоимость такой поездки достигла $250 тыс.

Однако вскоре после того, как Virgin Galactic совершила свой первый суборбитальный полет (на борту корабля был и основатель компании Ричард Брэнсон) Катчер сообщил, что отказался от идеи полететь в космос.

На такое решение актера подтолкнула супруга Мила Кунис. Актриса убедила мужа, что лететь в космос, когда у него есть маленькие дети, это “неразумное семейное решение”.

Контекст:

Кунис и Катчер состоят в отношениях с 2012 года. Пара воспитывает двоих детей – дочь Изабель (2014) и сына Дмитрия (2016). Актеры зарегистрировала брак в 2015 году. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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