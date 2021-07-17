 

Американские военные боялись, что Трамп устроит госпереворот из-за поражения на президентских выборах

17.07.2021, 17:48, Новости дня
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Выход книги планируется на следующей неделе в о вторник, 20 июля. В ней рассказывается о последнем году президентства Трампа и о том, как высшие должностные лица администрации и его ближайшее окружение контролировало “беспорядочное поведение” американского лидера. Репортеры взяли интервью у более чем 140 источников для написания книги, с Трампом беседовали более двух часов.

Глава объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США, генерал Марк Милли в ноябре 2020 года обговаривал с другими чиновниками возможность госпереворота и планировал меры по  противодействию. Также Милли и ряд генералов рассматривали возможность коллективной подачи в отставку, чтобы не выполнять приказы Трампа и не давать указания войскам. Они считали приказы Трампа незаконными, говорится в книге. 

Авторы отметили, что Милли говорил с друзьями, законодателями и коллегами об угрозе переворота. Он чувствовал, что должен быть начеку. Они могут попытаться совершить переворот, но успеха без военных не добьются. Это невозможно было сделать без ЦРУ и ФБР. “Мы – парни с оружием”, – говорил Милли своим заместителям.

Накануне штурма сторонниками Трампа здания Конгресса США 6 января, Милли был серьезно обеспокоен призывами Трампа к действию. Милли сказал военным, что Трамп сам разжигает беспорядки, чтобы в итоге сослаться на закон о восстании и вызвать военных, сообщил телеканал.

Милли оценивал Трампа как “классического авторитарного лидера, которому нечего терять” и сравнивал его риторику с нацистским диктатором Адольфом Гитлером, пишут авторы книги. В тоже время Милли отказался публично обсуждать вопросы, поднятые в книге, сообщил CNN представитель министерства обороны, близкий к генералу.

Контекст:

На митинге, который состоялся перед Белым домом 6 января, Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов президента США Джо Байдена. Протестующие отправились к Капитолию и взяли его штурмом. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них офицер полиции. Более чем 200 участникам штурма предъявили обвинения.

Беспорядки в Капитолии стали причиной объявления Трампу импичмента Палатой представителей. Авторы резолюции выдвинули ему одно обвинение – в подстрекательстве к массовым беспорядкам. Они считают, что Трамп предал доверие на посту президента и 6 января, когда протестующие взяли штурмом здание Конгресса США, “подверг серьезной опасности правительственные институты США, поставил под угрозу целостность демократической системы и препятствовал мирной передаче власти”.

За импичмент Трампа проголосовали 57 членов Сената при необходимых 67, в итоге его оправдали.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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