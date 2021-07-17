 

Ученые создали автономных дронов для поиска утечек опасных веществ

17.07.2021, 17:44, Разное
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Учёные из Нидерландов, при содействии коллег из США и Испании, создали полностью автономных дронов для поиска утечек опасных веществ. Их планируется использовать при спасательных работах в ограниченном пространстве.
В городской среде или при подземных работах работа GPS-датчиков некоторых дронов может нарушаться, что приводит к сбою и низкой эффективности квадрокоптеров. Инженеры решили улучшить эту систему взяв за основу простейшие алгоритмы. В итоге им удалось создать целый рой небольших дронов, подключённых к единой автономной сети. Таким образом, им совершенно не требуется открытое пространство для работы. Главной же задачей этих устройств является анализ местности, постройка карты окружения и поиск потенциально опасных для человека утечек. Среди них токсичные испарения или газ.

В будущем, уверены создатели новых моделей дронов, их разработку будут активно использовать спасатели при поиске уцелевших под завалами или под землёй. Устройства помогут определить безопасность воздуха и сообщат, если имеется утечка опасного вещества. Также подобные небольшие квадрокоптеры прекрасно подойдут военным, для проведения разведки зданий. Из-за малого размера они смогут попасть даже в труднодоступные места, а их маневренность вместе с малыми габаритами сделает их практически неуязвимыми для стрельбы потенциального противника.

Источник: hightech.fm



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