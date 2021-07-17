Ученые назвали пять “вредных” привычек, полезных для здоровья организма

Учёные назвали пять вредных привычек, с которыми сталкиваются практически все люди. Все они также оказывают положительное влияние на здоровье организма.

Нецензурная брань вызывает негативные ассоциации в приличном обществе и недопустима для светской беседы. Несмотря на это, сами слова имеют положительное влияние на человека в особых обстоятельствах. Речь идёт о болевом пороге, который неизменно увеличивается во время выкрикивания матерных слов. Психологи из Кильского университета провели эксперимент, при котором добровольцев подвергали воздействию очень холодной воды. Первой группе запрещалось употреблять нецензурную брань, а второй не возбранялось прибегать к любым словам. Оказалось, что именно ругательства существенно повышают способность человека переносить боль.

Во многих народах стараются избегать сплетников и не участвовать в обсуждении слухов. В свою очередь именно такой способ передачи информации долгое время оставался единственным, а сами сплетники лучше заводили новые знакомства. Это сохранилось и в современном мире. Иногда посплетничать любят многие люди, что положительно сказывается на их общности и помогает «выпустить пар», особенно при напряжённой рабочей обстановке. При этом нельзя верить абсолютно всем сплетням без исключения, но иногда, при детальном рассмотрении, можно увидеть часть правды и узнать что-то новое о коллегах или конкретном человеке.

Ещё одной неприличной привычкой является жевательная резинка. Долгое время стоматологи считали, что такое «лакомство» только вредит состоянию зубов, разрушая защитную эмаль. Оказалось, что подобное утверждение правдиво лишь отчасти, и действительно жевательная резинка с содержанием сахара не приносит никакой пользы для зубов. В свою очередь без этого вещества в составе, продукт вполне пригодный для использования и даже помогает следить за гигиеной рта, препятствуя появлению кариеса.

В завершении эксперты из Университета Клермонта рассказали о хаосе в комнате. Беспорядок является причиной появления вредных бактерий и ухудшает внешний вид помещения, но только в запущенном случае. Если же речь идёт о разбросанных игрушках, не заправленной кровати или лёгком беспорядке на рабочем столе, то в этом случае хаос только помогает человеку. Такая обстановка провоцирует развитие творческих способностей, а для детей играет важную роль в формировании интеллекта, так как ребёнок учиться находить нужную игрушку среди разбросанных рядом предметов.

Источник: med-heal.ru