Realme GT Master Exploration Edition оснастят Snapdragon 870, 50 Мп, 4500 мА·ч и 65 Вт

На следующей неделе свой новый смартфон официально презентует бренд Realme. В GT Master Exploration Edition встроят процессор Snapdragon 870, камеру на 50 Мп, а также батарею мощностью в 4500 мА·ч с зарядкой на 65 Ватт.

Китайский бренд Realme известен качественными, технологически актуальными и при этом недорогими смартфонами. Уже через несколько дней компания представит свое новое детище, Realme GT Master Exploration Edition. Его особенности можно оценить по инсайд-публикациям, обнародованным блогерами в Сети. Так, построен аппарат на однокристальной восьмиядерной мобильной системе Snapdragon 870 от Qualcomm. Дополнительно девайс получил модем для работы в сетях пятого поколения связи, а также ёмкую оперативную память. В зависимости от модификации, ее объем составит от 6 до 12 гигабайт, дополненных 5-7-гигабайтным чипом виртуальной памяти.

В Realme GT Master Exploration Edition «с коробки» установлена операционная система Android одиннадцатого поколения, работающая с фирменным интерфейсом Realme UI 2.0. 6,55-дюймовая изогнутая на боковинах дисплейная AMOLED-панель выполнена по технологии Full HD+. Она поддерживает обновление изображений до 120 Герц при частоте опроса сенсорного слоя 480 Герц. Дактилоскоп встроен в экран, однако фронтальный 32-мегапиксельный фото-видео-сенсор расположен в вырезе вверху слева.

Основная камера состоит из трёх объективов, их разрешение составляет 2, 16 и 50 миллионов точек. Высокая степень автономности Master Exploration Edition станет возможной благодаря аккумуляторной батарее вместительностью 4,5 тысячи мА·ч и поддержке 65-ваттной быстрой зарядки. Кроме того, не забыл производитель и о модуле NFC для коммуникаций и бесконтактной оплаты. Хранить любого рода контент на смартфоне можно на флэш-накопителе в 128, 256 или 512 гигабайт. Вес грядущей новинки – 185 грамм при толщине корпуса в 8,1 миллиметра.

Источник: www.ixbt.com