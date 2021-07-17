ABC News – за неделю до Олимпиады Токио сообщает о рекордном числе заражений за полгода

До открытия Олимпийских игр в Токио осталось чуть больше недели, и в Японию прибывает всё больше спортсменов. Между тем, как передаёт ABC News, власти страны сообщают о наибольшем числе новых заражений коронавирусом за шесть месяцев. Хотя по сравнению с другими странами показатели не очень велики, тенденция вызывает опасения, отмечает канал.

Если уж говорить об Олимпиаде, церемония открытия состоится уже через неделю. При этом Токио пишет о наибольшем числе новых случаев заражения COVID-19 за шесть месяцев.

С нами на связи в прямом эфире из Токио Джеймс Лонгман, он расскажет последние новости. Джеймс, доброе утро.

ДЖЕЙМС ЛОНГМАН, корреспондент ABC News: Доброе утро, Робин. На Олимпийские игры сюда, в Токио, продолжает прибывать всё больше спортсменов. И в то же время нам становится известно о всё большем числе новых позитивных тестов на коронавирус. В итоге на самоизоляцию в некоторых случаях приходится уходить целым сборным.

Международный олимпийский комитет утверждает: он уверен, что может провести безопасные и успешные соревнования.

Этим утром, когда до начала Олимпиады осталось всего чуть больше недели, Токио ставит не самый желательный рекорд, сообщая о наибольшем числе новых заражений коронавирусом за почти шесть месяцев. Сейчас в стране насчитывается более 1000 случаев в день — по сравнению с другими странами это низкий показатель, но статистика движется не в лучшем направлении. Между тем в Японии полную вакцинацию прошли лишь 16 процентов населения. Новая вспышка вызывает опасения. Некоторым спортсменам уже пришлось уйти на самоизоляцию, после того как они побывали рядом с людьми, у которых был выявлен коронавирус.

Вечером источники подтвердили каналу ESPN, что участник американской сборной Брэдли Бил был отправлен на карантин в соответствии с протоколом по здоровью и безопасности, действующим в американском тренировочном лагере. Из-за этого велики шансы, что баскетболисту придётся пропустить Олимпиаду.

Становится всё более очевидно, насколько будут отличаться эти игры — никаких болельщиков, никаких «Давай пять!», а теперь ещё и новое правило: победившие спортсмены должны будут сами надевать себе на шею медали.

Прошлый вечер ABC News провёл с американской сборной по гимнастике, пока её участников провожали на самолёт до Японии. Пятикратная олимпийская медалистка Симона Байлз сказала нашему корреспонденту Кейли Хартунг, что, даже несмотря на то что эти Олимпийские игры будут проходить в других условиях, она готова.

СИМОНА БАЙЛЗ, участница олимпийской сборной США по гимнастике: Не будет массовых скоплений людей. Мы будем, можно сказать, прикованы к своим комнатам. Но за исключением всего этого, это по-прежнему Олимпийские игры, так что мы с нетерпением их ждём.

ДЖЕЙМС ЛОНГМАН: Порядка 85 процентов всех спортсменов и официальных лиц, прибывающих сюда, вакцинированы. И МОК подчёркивает: если у спортсмена обнаружится коронавирус, он не будет считаться дисквалифицированным, а будет отмечен как «не вышедший на старт». Это значит, что его место может занять другой спортсмен.

Так или иначе эта Олимпиада, определённо, отличается. Робин?

Это точно, Джеймс. Спасибо вам. А в следующем часе мы покажем более полное интервью с невероятной Симоной Байлз.

Дата выхода в эфир 15 июля 2021 года.