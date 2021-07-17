 

24 канал – украинец и россиянин попали в списки Forbes благодаря совместному стартапу

17.07.2021, 17:42, Новости дня
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Благодаря совместному стартапу украинец Влад Яценко и россиянин Николай Сторонский оказались в национальных списках Forbes. Как передаёт «Телеканал новин 24», долларовыми миллиардерами мужчины стали после того, как их финтех-стартапу удалось привлечь $800 миллионов финансирования. Стоимость компании сегодня оценивается в $33 млрд.


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Украинец Влад Яценко совместно с россиянином Николаем Сторонским основали финтех-стартап Revolut. Как пишет «Телеканал новин 24», после выхода компании на рынок оба предпринимателя оказались в национальных списках Forbes.

Долларовыми миллиардерами мужчины стали после того, как Revolut удалось привлечь $800 миллионов финансирования. В прошлом году компанию оценивали в $5,5 млрд, однако сейчас её цена увеличилась в шесть раз — до $33 млрд.

Влад Яценко, согласно данным Pitchbook, по состоянию на декабрь 2020 года владел около 3,97% акций компании. Таким образом, он стал миллиардером. Сейчас состояние юноши оценивается примерно в $1,3 млрд. Украинец занимает 10-е место в рейтинге 100 самых богатых людей Украины.

Что касается россиянина Николая Сторонского, то он попал в список самых богатых в РФ ещё в 2019 году. Сейчас его 23,9% акций компании оцениваются примерно в $7,9 млрд.



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