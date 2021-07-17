Журналист Spiegel – конфликт с Польшей для ЕС опаснее брексита, поэтому санкции необходимы

Польское правительство ни во что не ставит решения Европейского суда и пренебрегает всеми принципами правовой государственности, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Однако конфликт с Польшей для ЕС опаснее брексита, потому что грозит превратить союз ценностей в чисто экономическое объединение, считает корреспондент издания. Чтобы этого не допустить, нужно использовать все доступные средства, включая санкции в отношении властей Польши.



Reuters

Что польское правительство понимает под правовой государственностью, оно дало понять уже в 2018 году: все судьи всегда должны быть на стороне государства, пишет немецкий журнал Der Spiegel.

С тех пор власти Польши вокруг главы партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского сделали многое для того, чтобы ещё сильнее подорвать независимость юстиции в стране, считает корреспондент издания Максимилиан Попп. Качиньский и его праворадикальный министр юстиции Збигнев Зёбро систематически подчиняли себе суды и прокуратуру, вплоть до Конституционного суда. Они сформировали систему, которая позволят им тиранить неугодных судей дисциплинарными процедурами, против чего Еврокомиссия подала жалобу в Европейский суд в Люксембурге. Теперь польское правительство ищет финальной конфронтации с ЕС и Европейским судом, пишет журналист Der Spiegel.

Сегодня утром Европейский суд признал, что польский дисциплинарный режим нарушает законодательство ЕС. Польский конституционный суд вчера, однако, ясно дал понять, что ни во что не ставит решения, принятые Европейским судом, подчёркивает автор статьи. Судьи в Варшаве сообщили, что пока не будут признавать решение Европейского суда в отношении польского дисциплинарного режима. Финальный вердикт по этому вопросу должен быть вынесен в августе. Польский эксперт по праву Якуб Ярачевский в связи с этим говорит о «тактическом ядерном оружии».

Некоторые страны ЕС за прошедшие годы пренебрегали европейским правом. Греция незаконно высылает беженцев в Турцию, причём делает это в присутствии европейского агентства по защите границ Frontex. Виктор Орбан издал в Венгрии закон, дискриминирующий участников ЛГБТ-движения. И даже конституционный суд в Карлсруэ поставил под сомнение авторитет Люксембурга в споре с Европейским Центробанком.

Однако Польша с её реформой юстиции превзошла всех, пишет Максимилиан Попп. Качиньский и Зёбро намереваются упразднить правовое государство. Если они смогут добиться своего — а похоже, что им это удастся, — в Польше скоро установятся турецкие порядки, предостерегает глава Европейской инициативы стабильности ESI Геральд Кнаус. «И это посреди Европы», — подчёркивает автор статьи.

По его мнению, для граждан ЕС кризис в Польше несёт экзистенциальную угрозу — он ещё опаснее брексита. До сих пор ЕС позиционировал себя как союз, объединённый не только экономическими интересами, но также общими нормами и ценностями. Если Польша распрощается с европейским правовым пространством, последствия этого выйдут далеко за пределы Восточной Европы, а ЕС сократится до простого экономического объединения. Евросоюз в этом случае станет не более чем вторым советом Европы, разнородным клубом, состоящим из демократов, полудемократов и автократов, убеждён немецкий журналист.

Брюссель, правительство Германии и все другие страны ЕС, для которых Европа что-то значит, сейчас должны всеми силами воспрепятствовать распаду польского правового государства, призывает Der Spiegel. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен должна немедленно привести в действие недавно созданный механизм правовой государственности, чтобы сократить для Польши финансирование из ЕС.

Однако одного этого, вероятно, будет недостаточно для того, чтобы сдержать Качиньского и Зёбро. Поэтому глава Европейской инициативы стабильности Кнаус предложил далекоидущий шаг: Еврокомиссия может запустить в Европейском суде санкционную процедуру в отношении Польши. Уже сейчас ЕС регулярно назначает высокие штрафы частным концернам, когда они нарушают, к примеру, правила конкуренции.

Санкции в отношении члена ЕС были бы чем-то новым. Однако нападки польского правительства на Европу столь фундаментальны, что санкции давно назрели, уверен корреспондент Der Spiegel. По его предположению, Еврокомиссию на этом пути поддержало бы большинство граждан Польши — потому что, в отличие от того, на что намекают Качиньский и Зёбро, абсолютному большинству поляков нравится в ЕС, заключает автор статьи.