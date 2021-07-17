КГБ Белоруссии сообщил о нейтрализации последнего владельца Skoda в стране

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17.07.2021, 17:31, Разное
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Комитет государственной безопасности Республики Беларусь задержал последнего автолюбителя, не сдавшего свой автомобиль Skoda в установленные сроки. Его обвиняют в действиях, грубо нарушающих общественный порядок и в терроризме. Ему грозит до 25 лет колонии строгого режима.

С 1 июля (крайний срок, когда граждане Белоруссии обязаны были сдать свой автомобиль Skoda в ближайшее отделение милиции), КГБ начал розыскные мероприятия в отношении проигнорировавших указ главы государства. В течение двух недель силовикам удалось установить местоположение более 300 нарушителей. Все они были задержаны и помещены под арест. Также КГБ установило, что последняя не переданная милиции Skoda принадлежит 66-летнему жителю Петрикова.

Более недели правоохранители пытались найти пенсионера, пока неравнодушные граждане не обнаружили подходящий под описание из сводки от МВД автомобиль. Они и вызвали милицию. На место вызова прибыли 3 микроавтобуса ОМОН. Силовики задержали 63-летнего Петра Олексина и поместили его под стражу. При обыске у него обнаружили книги Василя Быкова на белорусском, рубашки с вышиванкой и шампунь от Nivea. Также в его гараже была обнаружена импортная сельхозтехника.

СК Белоруссии обвинил задержанного в действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Также КГБ удалось добиться признательных показаний пенсионера. Он признался на камеру, что по указке певицы Анжелики Агурбаш планировал на своём автомобиле протаранить резиденцию Александра Лукашенко на берегу Минского моря.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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