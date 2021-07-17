 

В Хакасии военные медики начали развертывание приемного отделения для лечения COVID

17.07.2021, 17:01, Новости дня
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Военные медики приступили к развертыванию приемного отделения в Хакасии для помощи в лечении заболевших коронавирусом, информирует Минобороны России.

«Два самолета Ил-76В военно-транспортной авиации доставили личный состав и медицинское оборудование мобильного госпиталя в столицу Республики Хакасия город Абакан с военного аэродрома Шагол Челябинской области. Военнослужащие совершили марш автомобильным транспортом и приступили к развертыванию приемного отделения на базе реабилитационного центра им. А. Лебедя в городе Черногорске», – говорится в сообщении на сайте министерства.

Ранее сообщалось, что военный мобильный госпиталь на 100 мест развернут в Хакасии для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.



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