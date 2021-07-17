Организаторы МАКС предупредили о необходимости наличия QR-кода для посещения авиасалона

Желающие посетить авиакосмический салон МАКС-2021 должны будут обязаны предъявить QR-код или отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, несмотря на смягчение ограничений в Подмосковье, замгендиректора акционерного общества «Авиасалон» Владимир Советкин.

«На сегодняшний день, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по ограничению распространения коронавирусной инфекции, на МАКСе с 20 по 25 июля будут действовать особые правила доступа на выставочный комплекс. В первую очередь это QR-код, признаваемый порталом госуслуг», – цитирует РИА «Новости» Советкина.

По его словам, пропуском на выставку может быть и отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не ранее чем за 48 часов до прихода на салон. При этом организатор МАКС добавил, что существующие правила в ближайшие дни могут измениться.

«Вы знаете, ситуация динамичная, все быстро меняется. В Москве отменили QR-коды два дня назад, на следующий день отменили в Подмосковье для каких-то категорий мероприятий. Мы пока не вошли в статус этих мероприятий и для нас эти правила на сегодняшний день действуют. Надеемся, что, вполне возможно, в ближайшие несколько дней ситуация изменится», – отметил Советкин.

Организатор МАКС отметил, что в этом году в связи с пандемией не стоит ждать рекордов по посещаемости выставки. Тем не менее, билеты на салон продаются динамично: по прогнозам «Авиасалона», каждый день, не считая 20 июля, отведенного для визитов официальных делегаций, выставку будут посещать 20-30 тысяч человек.

МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, смягчающее антиковидные ограничительные меры. Предъявление QR-кодов в общепитах Подмосковья с 19 июля носит рекомендательный характер, также отменены ограничения по числу зрителей при проведении массовых мероприятий в организациях культуры и образования.

Власти Москвы заявили о продолжении проверок в ресторанах и клубах после отмены QR-кодов.

Напомним, мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что с понедельника в Москве для посетителей ресторанов будет отменена система пропуска по QR-коду, который подтверждает вакцинацию против коронавируса или же недавнее прохождение ПЦР-теста.